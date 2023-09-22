Карантин по бешенству введен в Рыбновском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Рыбновском районе Рязанской области введен карантин по бешенству животных. Постановление губернатора региона опубликовано на сайте «Рязанские ведомости».

В документе сказано, что случай бешенства животного зафиксирован на личном приусадебном участке на улице Садовая в селе Новоселки Рыбновского района.

Карантин введен на территории всего села и продлится в течение 60 дней с момента ликвидации последнего заболевшего животного.

На время действия ограничений в Новоселках введены запреты на лечение больных бешенством животных, их перемещение внутри карантинной зоны, а также ввоз и вывоз с территории села животных, не имеющих вакцинацию.

На проведение ярмарок и выставок запрет распространяется.

20 сентября стало известно о том, что рязанская ветеринария сообщила о колбасе с геномом африканской чумы свиней.