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НовостиОбщество21 сентября 2023 12:05

Рязанская ветеринария сообщила о колбасе с геномом африканской чумы свиней

Свиноводческая продукция изготовлена во Владимирской области и Краснодарском крае
Источник:kp.ru
Рязанская ветеринария сообщила о колбасе и ветчине с геномом африканской чумы свиней.

Рязанская ветеринария сообщила о колбасе и ветчине с геномом африканской чумы свиней.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В свиноводческой продукции – колбасах, сосисках и ветчине – обнаружили геном вируса африканской чумы. Соответствующую информацию Главное управление ветеринарии Рязанское области 20 сентября направило начальникам государственных учреждений ветеринарии. Об этом КП-Рязань сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В документе, в частности, речь идет о колбасе «Докторской», сосисках «Баварские с сыром», ветчине «Столичной», ветчине «Филейской» из Владимирской области, рулета «По-белорусски» из Краснодарского края.

Подробности уточняются.