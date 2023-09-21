Рязанская ветеринария сообщила о колбасе с геномом африканской чумы свиней

Рязанская ветеринария сообщила о колбасе и ветчине с геномом африканской чумы свиней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В свиноводческой продукции – колбасах, сосисках и ветчине – обнаружили геном вируса африканской чумы. Соответствующую информацию Главное управление ветеринарии Рязанское области 20 сентября направило начальникам государственных учреждений ветеринарии. Об этом КП-Рязань сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В документе, в частности, речь идет о колбасе «Докторской», сосисках «Баварские с сыром», ветчине «Столичной», ветчине «Филейской» из Владимирской области, рулета «По-белорусски» из Краснодарского края.

Подробности уточняются.