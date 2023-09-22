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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 10:10

Шпионское оборудование установил рязанец в квартире бывшей сожительницы

За установку незаконного GPS-трекера рязанца задержало ФСБ
Источник:kp.ru
Шпионское оборудование установил рязанец в квартире бывшей сожительницы.

Шпионское оборудование установил рязанец в квартире бывшей сожительницы.

СК возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего рязанца. Его подозревают в незаконном приобретении специальных технических средств для негласного получения информации.

По информации следствия, летом 2023 года мужчина купил GPS-трекер, обладающий функцией получения и регистрации аудиоинформации.

Запрещенное к свободному обращению на территории России устройство он поместил в квартире бывшей сожительницы, чтобы получать информацию.

Преступные действия мужчины выявили оперативники УФСБ России по Рязанской области.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСИН России по Рязанской области получал взятки в виде элементов акустической системы (читать подробнее).