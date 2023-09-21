Взятку акустической системой взял сотрудник рязанского УФСИН и попал под суд.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения УФСИН России по Рязанской области, обвиняемого в получении взятки, сообщает региональное СУ СК.

Следствие установило, в 2022 году сотрудник ИЦ-1 (исправительный центр в Скопине – Ред.) получил взятки в виде элементов акустической системы стоимостью более 20 тысяч рублей. За это он во время своего дежурства разрешал осужденному покидать исправительное учреждение без оформления соответствующих документов.

Выявили преступление оперативники отдела собственной безопасности УФСИН России по Рязанской области.

В ближайшее время материалы дела отправятся в суд. Что касается взяткодателя, то его освободили от уголовной ответственности, так как осужденный «добровольно сообщил в следственный орган о совершенных преступлениях и активно способствовал расследованию».