Посиделки с лесником, вязание авоськи и полба с судаком. Стала известна подробная программа фестиваля «Земля Паустовского» в Солотче

Стала известна подробная программа фестиваля «Земля Паустовского» в Солотче

В предстоящие выходные, 23 и 24 сентября, в Солотче пройдет II Ленд-арт фестиваль «Земля Паустовского». Организаторы предложили рязанцам насыщенную программу для всей семьи, наполненную музыкой, спортом, творчеством и познавательными лекциями.

Зампред регионального правительства Артем Никитин разместил в своем ТГ-канале подробную программу фестиваля. Гостям предлагают «Спортивную афишу», «Зеленую афишу», лекторий, мастер-классы, гастрономию, «Семейную афишу» и «Литературную афишу». Так, посетителей ждут мастер-классы по вязанию авоськи и изготовлению свечей, фотосъемке, а также занятия йогой на природе, экскурсии и прогулки по Солотче, посиделки с лесником, гастрономические сюрпризы (например, полба с судаком), концерт артистов рязанской областной филармонии и многое другое.

ВАЖНО

22 сентября с 21:00 по 22:00 23 сентября движение по Монастырской площади от д. 2 до д. 10 будет временно перекрыто, территорию необходимо освободить от частного транспорта.

Афиша фестиваля

Афиша фестиваля

Афиша фестиваля

Афиша фестиваля

Афиша фестиваля

Афиша фестиваля