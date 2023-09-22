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НовостиОбщество22 сентября 2023 9:31

Посиделки с лесником, вязание авоськи и полба с судаком. Стала известна подробная программа фестиваля «Земля Паустовского» в Солотче

Стала известна подробная программа фестиваля «Земля Паустовского» в Солотче
Источник:kp.ru
Стала известна подробная программа фестиваля «Земля Паустовского» в Солотче

Стала известна подробная программа фестиваля «Земля Паустовского» в Солотче

В предстоящие выходные, 23 и 24 сентября, в Солотче пройдет II Ленд-арт фестиваль «Земля Паустовского». Организаторы предложили рязанцам насыщенную программу для всей семьи, наполненную музыкой, спортом, творчеством и познавательными лекциями.

Зампред регионального правительства Артем Никитин разместил в своем ТГ-канале подробную программу фестиваля. Гостям предлагают «Спортивную афишу», «Зеленую афишу», лекторий, мастер-классы, гастрономию, «Семейную афишу» и «Литературную афишу». Так, посетителей ждут мастер-классы по вязанию авоськи и изготовлению свечей, фотосъемке, а также занятия йогой на природе, экскурсии и прогулки по Солотче, посиделки с лесником, гастрономические сюрпризы (например, полба с судаком), концерт артистов рязанской областной филармонии и многое другое.

ВАЖНО

22 сентября с 21:00 по 22:00 23 сентября движение по Монастырской площади от д. 2 до д. 10 будет временно перекрыто, территорию необходимо освободить от частного транспорта.

Афиша фестиваля

Афиша фестиваля

Афиша фестиваля

Афиша фестиваля

Афиша фестиваля

Афиша фестиваля

Афиша фестиваля

Афиша фестиваля

Афиша фестиваля

Афиша фестиваля

Афиша фестиваля

Афиша фестиваля

Афиша фестиваля

Афиша фестиваля