Раколовов с раками задержали под Рязанью. Где и как браконьеры ловили членистоногих

В Новомичуринске задержали добытчиков раков. Фото: Росрыболовство.

На водохранилище в Новомичуринске Рязанской области задержали незаконных раколовов. О происшествии сообщает Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства России.

Во время рейдов, которые проходили с 24 августа по 11 сентября инспекторы выявили семь нарушений, изъяли пять запрещенных сетных орудий вылова – вентерь, используемый как раколовка, и выпустили обратно в водоем 15 раков.

Кроме того, рыбнадзор составил четыре протокола в отношении местных жителей, которые добывали раков «путем ныряния». Еще один протокол составили на гражданина, оставившего машину в границах водоохраной зоны.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму – 11 тысяч рублей.

Новомичуринское водохранилище в Пронском районе Рязанской области создано на реке Проня для производственных нужд Рязанской ГРЭС. Водохранилище является водоемом охладителем, имеет особый температурный режим, в результате чего в нем складывается своя экосистема.

В начале сентября у рязанских браконьеров изъяли 11 кг рыбы (вот где дежурил рыбнадзор).