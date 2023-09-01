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НовостиОбщество1 сентября 2023 7:03

У рязанских браконьеров изъявили 11 кг рыбы. Где дежурил рыбнадзор

11 кг рыбы изъяли у рязанских браконьеров во время рейдов по рекам и озерам
Источник:kp.ru
11 кг рыбы изъяли у рязанских браконьеров во время рейдов по рекам и озерам.

11 кг рыбы изъяли у рязанских браконьеров во время рейдов по рекам и озерам.

За две недели - с 10 по 23 августа - сотрудники рязанского Росрыболовства провели рейды в Спасском и Рязанском районах. Инспекторы изъяли четыре запрещенных орудий лова – сети, общей протяженностью 150 метров. Общий вес выловленной рыбы браконьерами составил 11 кг.

Рейды проходили на озерах Петровическое (Большое и Малое), Ижевское и Тынус, а также на реке Оке и реке Толпеге.

Инспекторы составили шесть протоколов об административном правонарушении за превышение крючков. Браконьеров оштрафовали на общую сумму – 12 тысяч рублей.