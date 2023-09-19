За волка из «Жил был пёс» «Союзмультфильм» взыскал с рязанских ИП компенсацию.

Арбитражный суд Рязанской области завершил рассмотрение двух дел о нарушении авторских прав при использовании образа волка из мультфильма «Жил был пес». Истцами выступили АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм».

Ответчиками были ИП Камнев В.В., зарегистрированный в Рязани, и ИП Давудов И.А. из Михайловского района. Оба торговали товарами, на которых был изображен известный персонаж (в случае с Камневым это были футболки) . Вина предпринимателей подтвердилась, причем Давудов заключил с истцами мировое соглашение.

В итоге компенсацию за использование товарного знака ответчики должны будут выплатить одинаковую, а именно 20 тыс. рублей (по 10 каждому истцу). Изначально правообладатели требовали 111 тыс. рублей.