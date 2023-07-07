Шо, опять!? Союзмультфильм судится с рязанскими предпринимателями из-за волка из «Жил был пёс»

Фрагмент свидетельства №741622 о регистрации товарного знака из реестра Роспатента.

29-30 июня АО «Киностудия «Союзмультфильм», ООО «Союзмультфильм» подали в Арбитражный суд Рязанской области два иска против индивидуальных предпринимателей. В обоих случаях они требуют компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на товарный знак и персонажа «Волк» из популярного мультфильма «Жил был пёс». Это тот самый волк, с образом которого связаны ставшие крылатыми фразы: «Щас спою!», «Шо, опять!?» и, конечно, «Ты заходи, если что».

С ИП Камнева В.В. правообладатели требуют 111 тыс. рублей, с ИП Давудова И.А. - почти аналогичную сумму. Первый зарегистрирован в Рязани, и основным видом его деятельности обозначена торговля розничная аксессуарами одежды. Второй ответчик из Михайловского района.

Интересно, что процессы об использовании того же товарного знака (свидетельство №741622 в реестре Роспатента) без разрешения правообладателя проходили в разных регионах России: Санкт-Петербурге, Свердловской, Новосибирской областях и других.