«Указала на фальсификацию документов». По делу о смерти сына рязанки в перинатальном центре доложат Бастрыкину

Глава СК Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти новорожденного в Рязани.

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному дело о смерти новорожденного в Рязани. Следователи разбираются в действиях врачей Областного перинатального центра, где проходили роды.

Жительница Рязанской области поступила в медучреждение в декабре 2021 года. Врачи, несмотря показания к проведению кесарева сечения, настояли на естественных родах. После рождения мальчику диагностировали тяжелые травмы, от которых он впоследствии умер.

«Заявительница указывает на фальсификацию медицинской документации и затяжной характер расследования, опасаясь, что виновные смогут избежать ответственности», - сообщает Инфоцентр СКР.

Руководитель СУ СКР пр Рязанской области Владимир Никешкин должен будет доложить Бастрыкину об уже установленных обстоятельствах, а по завершении расследования - о результатах.

Ранее широкую огласку получила трагическая история рязанской семьи Инзиных, потерявшей ребенка. В декабре 2021-го Веронике Инзиной должны были сделать кесарево сечение, но врачи перинатального центра выбрали тактику естественных родов, которые превратились в кошмар. В итоге малыш впал в кому и вскоре скончался. СК возбудил уголовное дело.