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НовостиОбщество19 сентября 2023 10:31

Распалась пара российских фигуристов Марка Кондратюка и уроженки Рязани Александры Трусовой

Об окончании громкого романа рассказала тренер Татьяна Тарасова
Источник:kp.ru
Распалась пара российских фигуристов Марка Кондратюка и уроженки Рязани Александры Трусовой

Распалась пара российских фигуристов Марка Кондратюка и уроженки Рязани Александры Трусовой

Фото: Мария ЛЕНЦ

Одна из самых ярких пар в российском фигурном катании Александры Трусовой (уроженки Рязани) и Марка Кондратюка распалась. Об этом рассказала «Советскому спорту» Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

- Насколько я знаю, они больше не состоят в отношениях, - сказала Татьяна Тарасова журналистам.

Также легендарная тренер сделала предположение, что Саша близка к завершению спортивной карьеры, и больше не будет прыгать свои знаменитые четверные. Она отметила, что Трусова больше не тренируется и, возможно, «что-то для себя решила».

Роман между Марком Кондратюком и Александрой Трусовой возник после Олимпийских игр 2022 года в Пекине.