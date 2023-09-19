Распалась пара российских фигуристов Марка Кондратюка и уроженки Рязани Александры Трусовой Фото: Мария ЛЕНЦ

Одна из самых ярких пар в российском фигурном катании Александры Трусовой (уроженки Рязани) и Марка Кондратюка распалась. Об этом рассказала «Советскому спорту» Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

- Насколько я знаю, они больше не состоят в отношениях, - сказала Татьяна Тарасова журналистам.

Также легендарная тренер сделала предположение, что Саша близка к завершению спортивной карьеры, и больше не будет прыгать свои знаменитые четверные. Она отметила, что Трусова больше не тренируется и, возможно, «что-то для себя решила».

Роман между Марком Кондратюком и Александрой Трусовой возник после Олимпийских игр 2022 года в Пекине.