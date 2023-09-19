Выделенки узаконены. Очередь за «вафельницами»

Второй год в Рязани проходит эксперимент с нанесением на перекрестке «вафельной разметки», предусматривающей запрет выезда на такой перекресток при движении в прямом направлении, если за ним образовался затор.
В прошлом году «вафельница» была нанесена на перекресток улицы Дзержинского и Первомайского проспекта. Действительно, в часы пик заторы на Первомайке затрудняли поворот на проспект со стороны Дзержинского. Но в текущем году «вафельной» разметки в этом месте уже нет.
Нанесение такой разметки на другом перекрестке – улиц Ленина и Свободы показало, что эксперимент продолжается. К тому же в этом месте довольно часто происходят ДТП и, возможно, городские власти таким образом пытаются аварийность снизить. Однако заторы здесь случаются достаточно редко и целесообразность такого решения, как минимум, под вопросом.
А где вообще в Рязани нужна такая разметка. Это тема нашего сегодняшнего опроса.
На каких перекрестках в Рязани нужна «вафельная» разметка? Голосовать можно за несколько вариантов. Дополнительные варианты пишите в комментариях.
- Нигде не нужна;
- У ТРЦ «Круиз»;
- Новая - Касимовское шоссе;
- У «Барса» на Московском;
- Куйбышевское шоссе – Трудовая;
- Гоголя – Черновицкая;
- Новоселов – Советской Армии;
- Народный бульвар – Московское шоссе;
- Дзержинского – Первомайский проспект;
- Все-таки Ленина-Свободы.
Чтобы участвовать в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.