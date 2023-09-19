Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 сентября 2023 6:41

Массовая потасовка с участием цыган произошла на Московском шоссе

В Рязани на видео попал инцидент с участием представителей цыганской диаспоры
Источник:kp.ru
Массовая потасовка с участием цыган произошла на Московском шоссе в Рязани.

Массовая потасовка с участием цыган произошла на Московском шоссе в Рязани.

Рязанцы сообщают об очередной потасовке с участием цыган. На этот раз инцидент произошел на Московском шоссе. Короткое видео появилось в паблике rzn_life вечером 18 сентября. На кадрах видно не менее десяти убегающих человек.

«Цыгане опять за старое взялись», - подписал ролик рязанец Никита Киреев.

Официальных сообщений о беспорядках не поступало. Подробности уточняются.

В конце июля из супермаркета в центре Рязани персоналу пришлось выгнать несколько буйных представителей цыганской диаспоры (подробнее с видео).