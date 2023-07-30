Буйных цыган выгнали из супермаркета в центре Рязани за скандал и приставание к посетителям.

Из супермаркета в центре Рязани персоналу пришлось выгнать несколько буйных представителей цыганской диаспоры. Видео КП-Рязань предоставил очевидец (смотреть в нашем telegram-канале). По словам источника, инцидент произошел еще 25 июля.

«Они уже давно облюбовали площадь Победы, прилегающие кварталы – продавцы в местных супермаркетах и небольших магазинчиков уже не знают, как с ними справиться. Когда один-двое – еще спокойно, когда их с десяток, персоналу сложно за всеми уследить. В тот раз часть из них еще и пьяные были, они между собой скандалить начали, вот их и выпроводили, вежливо, но настойчиво», - отметил собеседник.