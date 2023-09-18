Завершились поиски 16-летней рязанки, бесследно исчезнувшей больше 20 дней назад

16-летнюю рязанку нашли живой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

18 сентября в Рязанской области завершились поиски бесследно исчезнувшей 16-летней девушки. О завершении поисковых мероприятий сообщили волонтеры сразу двух поисково-спасательных отрядов – «Мещера» и «ЛизаAlert Рязань».

О местонахождении девушки не было известно с 28-29 августа, она не выходила на связь с родственниками, а волонтеры с полицией разыскивали ее в Ряжске и Рязани.

И только вечером 18 сентября стало известно, что девушка найдена живой. Все ли с ней в порядке, не сообщается. Волонтеры свернули поисковые мероприятия.