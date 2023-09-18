Из-за «боевого применения боеприпасов» запрещено ходить в лес в Дубровичах

В Дубровичах запретили входить лес из-за «боевого применения боеприпасов». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязанской области запретили посещать лес в районе села Дубровичи Рязанского района. Об этом 18 сентября сообщила администрация Дубровического сельского поселения. По информации сельских властей, причина запрета – мероприятия по боевой подготовке.

«В связи с проведением мероприятий боевой подготовки с боевым применением различных боеприпасов на авиационном полигоне "Дубровичи" до 30 ноября проезд и проход в лес строго запрещен», - говорится в предупреждении.

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