«Вафельную» разметку в центре Рязани нанесли для снижения аварийности

Около Рязанской филармонии, на регулируемом перекрестке улиц Свободы и Ленина появилась «вафельная» разметка, чтобы снизить аварийность на данном участке.

По мнению городских властей, новая разметка поможет повысить безопасность дорожного движения на оживленном перекрестке. Ранее озвучивалась причина нанесения желтой разметки - в качестве освобождения участков дорог во время пробок при выезде с прилегающих улиц.

Рязанцы отмечали в соцсетях, что подобные меры также нужно применить на парковках около торговых центров, и власти пообещали рассмотреть предложения.

Ранее подобный эксперимент проделывали на пересечении Первомайского проспекта и улицы Дзержинского, однако нововведение не прижилось.

Согласно ПДД, если в течение десяти секунд машина остается на «вафельной» разметке, появляется правовая возможность выписать водителю штраф в размере 1 тысячи рублей.