Под Новомичуринском водитель Renault насмерть сбил лошадь

В Новомичуринске в аварии погибла лошадь. Фото: Издательство "Пресса".

В воскресенье вечером, 17 сентября, на трассе недалеко от Новомичуринска в Рязанской области водитель автомобиля Renault насмерть сбил лошадь.

Как сообщает издательство «Пресса», около 22 часов вечер животное внезапно выбежало с поля на проезжую часть и попало под колеса иномарки. ДТП произошло на 69-м километре трассы «Рязань–Скопин». Водитель рассказал, что возвращался из Рязани домой в Скопин:

- Лошадь от удара погибла, и вскоре ее на тракторе увезли хозяева.

В аварии машина получила серьезные повреждения, и ее увезли на эвакуаторе. Водитель получил травмы, но от скорой помощи отказался.