Выходит сериал о марсианском фермере «Кибердеревня», снятый в Рязанской области

Часть съемок сериала Кибердеревня прошла в Рязанской области. Фото: Кинопоиск

23 сентября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» стартует показ сериала «Кибердеревня», часть съемок которого прошла в Рязанской области.

Как отмечают создатели «обаятельной сай-фай комедии», новый сериал это продолжение проекта 2020 года, который размещался на YouTube на канале birchpunk. Идея продолжить историю возникла после короткого ролика «Русская кибердеревня» о жизни русского мужика на Марсе, который набрал 13 миллионов просмотров.

Героем нового сериала стал русский мужик Николай, который живет с семьей в кибердеревне на Марсе в 2100 году. Его ждут опасные приключения во время путешествия на Землю, куда он отправился, чтобы спасти свой дом от строительства нового завода алчным предпринимателем Барагозиным.

Режиссер сериала – 28-летний Сергей Васильев. В главных ролях снялись Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Сергей Бурунов, Артем Семакин, Елена Махова, Влада Лукина, Маргарита Силаева, Сергей Федоров, Григорий Столбов, Зоя Мансурова.

Возрастное ограничение 12+.