Восемь новых машин скорой помощи поступили в Рязанскую область

В Рязанскую область поступили восемь машин скорой медицинской помощи.

Восемь новых машин скорой медицинской помощи на базе автомобиля «ГАЗель» поступили в Рязанскую область. Об этом 18 сентября сообщил губернатор Павел Малков.

По его словам, все автомобили оснащены необходимым медицинским оборудованием, и в скором времени их направят в районы.

А октябре 2023 года автопарк районов пополнится еще восемью новыми машинами, пообещал губернатор.

«Кроме того, до конца года обновим автопарк на городской станции Рязани и направим два реанимационных автомобиля в Центр медицины катастроф», - заверил глава региона.

5 июня губернатор Павел Малков передал девять новых автомобилей рязанской городской станции скорой медицинской помощи, и пообещал, что через неделю поступит еще два реанимационных автомобиля. На тот момент за последние шесть месяцев автопарк рязанских больниц пополнился более чем на 50 новых машин.