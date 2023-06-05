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НовостиОбщество5 июня 2023 10:18

Павел Малков передал новые машины станции скорой медицинской помощи в Рязани

И анонсировал поступление еще двух реанимобилей
Источник:kp.ru
5 мая рязанская станция скорой медицинской помощи получила 9 новых автомобилей.

5 мая рязанская станция скорой медицинской помощи получила 9 новых автомобилей.

Губернатор Рязанской области Павел Малков 5 мая передал 9 новых автомобилей рязанской городской станции скорой медицинской помощи. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Каждая машина оснащена дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными аппаратами ИВЛ и другой необходимой техникой для оказания скорой помощи.

Также Малков сообщил о том, что через неделю поступит еще два реанимационных автомобиля. Таким образом, за последние шесть месяцев автопарк рязанских больниц пополнился более чем на 50 новых машин.