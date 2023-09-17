Вернется летнее тепло. Рязанцев ждут солнечные дни с температурой до +24 градусов

Рязанцев 18 сентября и в последующие дни ждут солнечные дни с летним теплом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 18 сентября, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на данные метеорологов.

Ветер в понедельник ожидается переменный, порывами до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ожидается ночью +3… +8 градусов, днем +17… +22 градуса.

Как прогнозируют специалисты центра «Фобос», начиная с 19 сентября центральные области Европейской России, в том числе – Рязанская, окажутся под влиянием антициклона, который вернет летние температуры. Возможно, теплая погода задержится в Рязанской области до конца сентября. По данным «Фобос», дневная температура в Рязани на ближайшие дни:

- 18 и 19 сентября — +21… +23 градуса;

- 20 и 21 сентября — +22… +24 градуса.