115 млн рублей потратили на восстановление рязанских лесов в 2022 году

115 млн рублей потратили на восстановление лесов в Рязанской области в 2022 году.

На восстановление лесов Рязанской области в 2022 году потратили 115 млн рублей. Такую цифру назвал Рязаньстат, указав, что деньги пошли на воспроизводство лесов и лесоразведение.

Восстанавливали леса на площади 1,7 тысяч гектаров, на 70% этой площади высадили саженцы.

После пожаров в 2010 году лес в Рязанской области восстанавливали восемь лет – с 2011 по 2018 год. Из пострадавших от пожаров 121 тыс. га площадей, покрытых лесом, в итоге расчистили гари только на площади 84 тыс. га (данные на март 2022 года – Ред.).

Искусственно в регионе восстановили лишь 27 тысяч гектаров леса. То есть взяли и вручную посадили саженцы-сеянцы, чтобы восполнить уничтоженные в пожарах гектары. Еще на 13 тыс. га прошло содействие естественному восстановлению – помощь подрастающему молодняку, ну и самое масштабное заращивание – естественное – на площади 81 тыс. га. Потратили за восемь лет на восстановление лесов более 1 млрд 58 млн рублей, то есть более 125 млн в год. Читать подробнее в материале: «Росла сосна, теперь береза. Почему после пожаров 2010 года в Рязанской области так и не восполнились ценные леса».