Ограду у ДДТ в Рязани отремонтировали за 5,2 млн рублей

В Рязани около Дворца детского творчества отремонтировали ограду.

Более чем за 5 млн рублей отремонтировали в Рязани ограду Дворца детского творчества, сообщает пресс-служба городской администрации. Деньги в размере 5 272 286 рублей – собственные средства, заработанные ДДТ.

Комиссия, принимавшая работу, отметила, что рабочие выполнили все в полном объеме, в соответствии с договором: на колоннах установили новые оголовки, заменили шлагбаумы воротами, защитили цокольные части бетонными плитами.

Часть забора, не подлежащая ремонту со стороны улицы Щедрина, демонтируют и заменят на новое ограждение.

«Администрация Дворца детского творчества поблагодарила подрядчика за качественно выполненный ремонт и вручила Благодарственное письмо», - говорится в сообщении.