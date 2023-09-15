И.о. руководителя рязанской ФНС стал Алексей Грачев

В УФНС Рязанской области сменилось руководство.

Обязанности руководителя УФНС по Рязанской области стал исполнять Алексей Грачев. С сентября 2014 года он был заместителем руководителя.

Предыдущий главный налоговик Вячеслав Морозов ушел в политику: после избрания в облдуму по одномандатному округу №10 его кандидатуру тут же решили выдвинуть в Совет Федерации.

Алексей Грачев родился в 1976 году в cеле Лесное Конобеево Шацкого района. Окончил Рязанскую сельхозакадемию и после выпуска в 1997-м устроился налоговым инспектором отдела проверок юрциц подразделения Министерства РФ по налогам и сборам в Рязани (инспекция №4). Затем работал в должностях старшего инспектора, главного инспектора, замначальника отдела, начальника контрольного отдела, начальника отдела налогообложения физических лиц, начальника контрольного отдела № 2 УФНС по Рязанской области.

В 2011-2014 года Грачев был заместителем начальника в межрайонной ИФНС № 3, межрайонной ИФНС России № 13, межрайонной ИФНС России № 2.