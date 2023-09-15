«Выронила малыша из рук, и ночью он умер». Обвиняемая в убийстве ребенка довела до слез психолога СИЗО

Обвиняемая в убийстве младенца довела до слез психолога ряжского СИЗО. Фото: Иван МАКЕЕВ

Психолог УФСИН России по Рязанской области Елена Осипова рассказала о случае, который довел ее буквально до слез. Все произошло в СИЗО-2 города Ряжска.

«Однажды в СИЗО прибыла женщина, которую обвиняли в убийстве своего четырехмесячного ребенка. Находясь в алкогольном опьянении, она выронила малыша из рук, и ребенок ночью умер. Женщина кричала, плакала, проклинала себя, хотела покончить жизнь самоубийством из-за чувства вины. После беседы с ней я сама поддалась эмоциям, заплакала. Вспоминаю ту атмосферу в кабинете, те слова, которые она произносила. Как же она рыдала!» - поделилась Елена Осипова в интервью «РВ».

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