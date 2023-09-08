Родила дочь и оставила в лесу. Под Рязанью осудили 20-летнюю мать. Какой приговор

20-летнюю мать, оставившую новорожденную дочь в лесу под Рязанью, осудили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уроженку Липецкой области осудили за покушение на убийство своей новорожденной дочери, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Как установили следователи Кораблинского МСО и суд, 20-летняя женщина 7 июня 2023 года в Старожиловском районе родила ребенка без помощи медиков. После родов она отнесла младенца в лес, где засунула дочь в мешок, и оставила там.

Плач новорожденной услышал проходивший мимо местный житель. Он нашел ребенка, а потом вызвал полицию и скорую помощь.

Девочку срочно доставили в Перинатальный центр, а ее мать – в следственные органы. Во время допросов она полностью признала вину и активно сотрудничала со следствием.

Суд, рассмотрев все материалы дела, приговорил 20-летнюю женщину к трем годам ограничения свободы. Все это время осужденной запрещено уходить из места постоянного проживания в определенное время суток, не посещать определенные места и так далее.