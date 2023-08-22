Положила новорожденную дочь в мешок и оставила в лесополосе: суд над 19-летней матерью состоится в Рязанской области

Плач брошенной в лесополосе новорожденной девочки услышал оказавшийся неподалеку мужчина.

В Рязанской области прокуратура утвердила обвинительное заключение против матери, бросившей новорожденную дочь в лесополосе. Эта история произошла в Старожиловском районе. Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка) рассмотрит местный суд.

19-летняя уроженка Липецкой области узнала о своей беременности в феврале, но на учет в медицинскую организацию не встала. 7 июня она самостоятельно родила здоровую девочку и решила избавиться от ребенка.

«Обвиняемая отнесла новорожденную в расположенную неподалеку от дома лесополосу, где положила девочку в найденный на месте мешок», - сообщила подробности пресс-служба Прокуратуры Рязанской области.

Как ранее рассказали в региональном СУ СКР, девочка стала громка плакать, благодаря чему её услышал житель поселка совхоза им. Ленина, проходивший неподалеку. Мужчина тут же вызвал полицию и «скорую».

Девочке оказали необходимую помощь в перинатальном центре. Теперь решается вопрос об устройстве её в семью.