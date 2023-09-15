Рабочие самовольно стали разбирать брусчатку на Глебовском мосту Рязанского кремля

Рабочие самовольно стали разбирать брусчатку на Глебковом мосту Рязанского кремля.

Во время работ по благоустройству Кремлевского сквера рабочие самовольно стали разбирать брусчатку на Глебовский мосту. Об этом сообщает Vidsboku со ссылкой на сотрудников музея-заповедника «Рязанский кремль».

«По данным сотрудников музея, никаких согласований на проведение данных работ не было. Глебовский мост является памятником федерального значения, где запрещены любые работы без разрешения инспекции по охране памятников культурного наследия», - отмечает издание.

Также музейщики рассказали СМИ, что после их вмешательства(звонка подрядчику) работы прекратились, но брусчатку на место не вернули - оставили за заграждением. Есть и еще одна претензия к рабочим: они «заставили территорию Рязанского кремля машинами».

Контракт на благоустройство Кремлевского сквера на 250 млн рублей заключен ООО «Фасадстройсервис». Как рассказывала пресс-служба горадминистрации, там приведут в порядок пешеходные дорожки, установят городские качели, 30 скамеек и столько же урн, детскую площадку и комплекс свето-динамических фонтанов. Прежнюю тротуарную плитку намерены использовать повторно.