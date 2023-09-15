О маршруте Южного обхода Рязани высказался вице-губернатор Бранов

Бранов: Южный обход пройдет через Храпово и Божатково и выйдет на М5 у Протасова.

13 сентября председатель Правительства России Михаил Мишустин распорядился включить Южный обход Рязани в перечень крупных проектов, находящихся на особом контроле государства. Об этом сообщил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов. Чиновник заверил общественность, что вскоре должны начаться проектные работы.

Строить Южный обход Рязани начнут в 2025 году, а завершат в течение 2028 года.

«Обход начнется на 190 км трассы М-5 «Урал», пройдет в районе поселков Божатково и Храпово и завершится в районе деревни Протасово на 210 км. В Храпове, Протасове, а также на пересечении Южного обхода с дорогой Рязань - Ряжск между селом Реткино и деревней Трубниково построим современные развязки», - уточнил Бранов маршрут Южного обхода.

Поволжуправтодор начал закупочные процедуры для строительства Южного обхода Рязани. Дорожники объявили три открытых конкурса на общую сумму почти 33,7 млрд рублей (подробнее, что будет на Южном обходе Рязани).