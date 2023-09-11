Больше 33 млрд рублей и 26 километров: новый Южный обход Рязани построят в 2025-2028 годах

Строительство Южного обхода Рязани в 2025-2028 годах обойдется в 33,7 млрд рублей.

Поволжуправтодор начал закупочные процедуры для строительства Южного обхода Рязани. Подразделение Федерального дорожного агентства объявило три открытых конкурса на общую сумму почти 33,7 млрд рублей.

Протяженность нового участка М5 «Урал», как КП-Рязань сообщала ранее, составит около 26,5 км. Он будет четырехполосным с разделительным ограждением. Проектом предусмотрены три транспортные развязки, семь мостов, семь путепроводов, одна эстакада, три пешеходных перехода на разных уровнях с проезжей частью.

Южный обход посредством транспортных развязок выйдет на нынешнюю федеральную трассу М5 около поселка Храпово в черте Рязани с одной стороны и около деревни Протасово Рязанского района с другой. Еще одна развязка появится на пересечении с дорогой Рязань - Ряжск между селом Реткино и деревней Трубниково (читать подробнее)

Закупка разбита на три лота стоимостью 7,3 млрд, 11,4 млрд и 15 млрд рублей. Сроки работ установлены общие: начаться они должны 10 января 2025 года, а завершиться не позднее 5 декабря 2028 года.