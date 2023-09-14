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НовостиАвто14 сентября 2023 16:43

Закроют движение транспорта на улице Быстрецкой почти на месяц

В Рязани перекроют дорогу на очередной улице
Источник:kp.ru
Закроют движение транспорта на улице Быстрецкой почти на месяц.

Закроют движение транспорта на улице Быстрецкой почти на месяц.

15 сентября в 17:00 на улице Быстрецкой в Рязани закроют движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина закрытия – аварийный ремонт участка теплосетей.

Движение будет закрыто от дома №7 до дома №27 по улице Кальной. Все отремонтировать и пустить машины планируют ночью 5 октября.

Администрация города просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

16 сентября из-за «Кросса Нации» в Рязани будет закрыто движение, а четыре маршрутки будут ходить по измененной схеме (читать подробнее).