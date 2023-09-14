Схема движения четырех маршруток изменится в Рязани 16 сентября

В областном центре пройдет «Кросс Нации». Движение автотранспорта будет перекрыто.

В субботу, 16 сентября, в Рязани временно изменится движение четырех маршруток. Причина – проведение «Кросса Нации», сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации властей, маршрутки №№41, 46, 62, 75 на участке пути между остановками «площадь Свободы» и «улица Кальная, 7» будут следовать по улицам Грибоедова, Есенина, Кальной (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.

В связи с «Кроссом Нации» движение автотранспорта будет перекрыто с 12:00 до 13:00. Забег пройдет по маршруту: Лесопарк – улица Свободы – улица Рыбацкая – проезд Речников – Окское шоссе – Лесопарк.