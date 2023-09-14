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НовостиАвто14 сентября 2023 14:16

По рязанским дорогам колесит мобильный комплекс фотовидеофиксации «Автоураган»

Пока он фиксирует только два вида нарушений, но способен видеть больше
Источник:kp.ru
С помощью шести камер комплекс фиксирует нарушения со всех сторон.

С помощью шести камер комплекс фиксирует нарушения со всех сторон.

На оживленных участках дорог в Рязанской области ежедневно десятки нарушителей «ловит» комплекс фотовидеофиксации «Автоураган». Об этом говорится в сюжете ГТРК «Ока». Ранее минтранс объявлял об эксплуатации системы, которая устанавливается на крышу патрульного авто, в тестовом режиме.

По словам и.о. заместителя директора Дирекции дорог Рязанской области Александра Павлова, пока с помощью «Автоурагана» фиксируют только два вида нарушений - превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Притом комплекс способен видеть больше. Ранее минтранс перечислял, что это нарушения правил парковки и стоянки, въезд под знак, запрещающий движение грузовиков, непристегнутый ремень безопасности, езда без ближнего света фар, использование мобильного телефона во время вождения. О машинах, находящихся в розыске, «Автоураган» тоже может сигнализировать.

Комплекс передает информацию с шести камер:

«Благодаря шести камерам, патрульное авто фиксирует нарушения со всех сторон. Даже если водитель, не соблюдающий правила дорожного движения, едет непосредственно за патрульным автомобилем, от "письма счастья" его это не убережет», - прокомментировал Валентин Росин, инспектор Управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области.