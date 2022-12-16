На автодорогах Рязанской области появилась новая система фотовидеофиксации «Ураган-МС»

Комплекс «АвтоУраган-МС» будет фиксировать нарушения на дорогах Рязанской области.

Новая система фотовидеофиксации появилась на автодорогах Рязанской области, сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Установили новую систему на крыше патрульной машине дирекции дорог региона. Речь идет об автоматическом комплексе «АвтоУраган-МС»

«Комплекс встроен в балку со спецсигналами и может работать как стационарно, так и в движении. Встроенные камеры отслеживают практически все нарушения правил дорожного движения», - говорится в сообщении ведомства.

Комплекс «АвтоУраган-МС» фиксирует следующие нарушения ПДД:

- превышение скорости;

- нарушение правил парковки и стоянки;

- выезд на встречную полосу;

- въезд под знак, запрещающий движение грузовиков;

- непристегнутый ремень безопасности;

- езда без ближнего света фар;

- использование мобильного телефона во время вождения;

Кроме того, комплекс с легкостью может идентифицировать автомобиль, находящийся в розыске.

Пока новая система фотовидеофиксации используют в тестовом режиме, позже «Ураган» планируют установить на другой спецтранспорт, в том числе автомобили ГИБДД.

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