На автодорогах Рязанской области появилась новая система фотовидеофиксации «Ураган-МС»

Комплекс «АвтоУраган-МС» будет фиксировать нарушения на дорогах Рязанской области.
Новая система фотовидеофиксации появилась на автодорогах Рязанской области, сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Установили новую систему на крыше патрульной машине дирекции дорог региона. Речь идет об автоматическом комплексе «АвтоУраган-МС»
«Комплекс встроен в балку со спецсигналами и может работать как стационарно, так и в движении. Встроенные камеры отслеживают практически все нарушения правил дорожного движения», - говорится в сообщении ведомства.
Комплекс «АвтоУраган-МС» фиксирует следующие нарушения ПДД:
- превышение скорости;
- нарушение правил парковки и стоянки;
- выезд на встречную полосу;
- въезд под знак, запрещающий движение грузовиков;
- непристегнутый ремень безопасности;
- езда без ближнего света фар;
- использование мобильного телефона во время вождения;
Кроме того, комплекс с легкостью может идентифицировать автомобиль, находящийся в розыске.
Пока новая система фотовидеофиксации используют в тестовом режиме, позже «Ураган» планируют установить на другой спецтранспорт, в том числе автомобили ГИБДД.
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