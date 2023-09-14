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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 13:17

ВАЗ и Renault умудрились столкнуться на пустой дороге в Сасовском районе

Пострадал пассажир отечественного автомобиля
Источник:kp.ru
Дорожное покрытие во всей красе. Фото: УМВД по Рязанской области.

Дорожное покрытие во всей красе. Фото: УМВД по Рязанской области.

13 сентября неподалеку от села Мокрое в Сасовском районе дорогу не поделили Renault Duster и «Лада Приора». Авария случилась примерно в 11:45.

Столкновение, по предварительной информации Госавтоинспекции, совершил 46-летний житель Московский области, управлявший Renault. За рулем «Приоры» находился 50-летний житель Сасовского района.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 45-летнему пассажиру «Лады», сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Травмы получил 45-летний пассажир "Лады". Фото: УМВД по Рязанской области.

Травмы получил 45-летний пассажир "Лады". Фото: УМВД по Рязанской области.

Renault Duster управлял житель Московской области. Фото: УМВД по Рязанской области.

Renault Duster управлял житель Московской области. Фото: УМВД по Рязанской области.