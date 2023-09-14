Срок в СИЗО экс-президенту Рязанского фонда соцподдержки продлили до 27 декабря. Фото: СУ СКР по Рязанской области.

Советский районный суд Рязани оставил под стражей бывшего президента Рязанского областного фонда социальной поддержки населения Сергея Антонова. Ходатайство о продлении меры пресечения рассматривалось на заседании 13 сентября. В СИЗО он пробудет еще как минимум до 27 декабря.

Впервые Антонова заключили под стражу еще в мае 2021 года. В сентябре 2022 года СК объявил о завершении расследования и передаче уголовного дела в суд.

Обвинение Антонову предъявлено по ч.8 ст. 204, ч.1 ст. 30, ч.4 ст. 160 УК РФ. Это коммерческий подкуп в особо крупном размере и приготовление к растрате с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

По версии обвинения, осенью 2020 года Антонов получил через посредника 3,4 млн рублей от руководителя коммерческой организации за заключение договора на техническое перевооружение котельной санатория «Сосновый бор» и беспрепятственную приёмку оборудования.

Также Антонов, как утверждается в материалах дела, попытался растратить имущество ООО «Санатория «Сосновый бор»: оформил на подконтрольное лицо некую фирму, затем добился уменьшения размера уставного капитала юрлица и продал 100% доли в уставном капитале этой фирме. Чтобы добиться принятия нужных решений, Антонов «умело манипулировал членами Совета Фонда», - так посчитало следствие.