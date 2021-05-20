Президента рязанского Фонда соцподдержки поместили под стражу

Советский районный суд Рязани избрал меру пресечения для президента областного Фонда социальной поддержки населения Сергея Антонова. Руководитель организации, учредителем которой является минсоцзащиты региона, подозревается в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

Типичную коррупционную схему, как считает следствие, Антонов реализовал при заключении договора на поставку газового оборудования для котельной «Соснового бора» (у фонда 100% в уставном капитале санатория). Согласно материалам дела, сначала Антонов продавил в совете фонда решение о заключении договора с определенной компанией на сумму почти 23 млн рублей, а потом договорился с ее руководителем об откате в 3,4 млн рублей. То есть часть стоимости контракта должна была вернуться Антонову.

Следствие установило, что всю сумму наличными Антонову передали через посредника в октябре 2020 года.

На слушании об избрании меры пресечения выяснилось, что до задержания подозреваемый находился в розыске – после возбуждения уголовного дела были указаны ложные сведения о месте его проживания и фактического пребывания. Учитывая это обстоятельство и что преступление относится к особо тяжким, суд поместил Антонова под стражу на 1 месяц 26 дней.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!