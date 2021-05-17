Задержан президент Рязанского областного фонда социальной поддержки населения

Следователи возбудили уголовное дело в отношении президента Рязанского областного фонда социальной поддержки населения, сообщает СУ СК России по Рязанской области. По данным ведомства, мужчину подозревают в коммерческом подкупе.
По данным Московского МСО, в 2020 году подозреваемый получил от руководителя коммерческой организации крупную денежную сумму за «совершение действий в интересах последнего».
В настоящее время президент фонда социальной поддержки населения задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
«По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», - говорится в сообщении.
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