Стела с именами погибших в СВО рязанцев появится в сквере Маргелова

В центре Рязани установят стелу с именами погибших в СВО. Фото: администрация Рязани.

В сквере имени Маргелова начались работы по благоустройству, сообщила администрация Рязани. Подрядчик в настоящее время прокладывает электросети.

В скором времени на территории сквера появятся 19 скамеек, 14 урн и 32 цветника. Кроме того, рабочие смонтируют систему наружного освещения, установят камеры видеонаблюдения и установят стелу с именами воинов, погибших в СВО.

На все работы по благоустройству сквера власти выделили 25 млн рублей.

«Комплексное благоустройство планируется завершить в ноябре 2023 года», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Рязани продолжили благоустройство площади Ленина. рабочие приступили ко второму этапу (читать подробнее).