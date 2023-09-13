Чугунный забор в центре Рязани разобрали для прохода пешеходов

Секции забора и складируют для дальнейшего использования.

В администрации Рязани пояснили, почему на площади Ленина демонтировали часть чугунного забора. Все дело в продолжающейся реконструкции территории.

Власти напомнили, что утвержденный проект реконструкции подразумевает изменение пешеходных потоков. Во время реализации первого этапа рабочие заложили пешеходный переход, установили светофор и понизили бордюрный камень со стороны улицы Почтовой. Теперь эти аналогичные работы выполняют в рамках второго этапа.

«Однако забор препятствует проходу пешеходов, а высокий бордюр ограничивает возможности перемещения по городу маломобильных групп населения», - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты понижают бордюрный камень, демонтируют секции забора и складируют для дальнейшего использования.