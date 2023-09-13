Часть чугунного забора разрушили на площади Ленина в Рязани.

Днем 13 сентября в центре Рязани разломали часть забора, по всей видимости – чугунного, установленного вдоль Торговых рядов на площади Ленина. Речь идет об участке на стороне улицы Кольцова, сообщил КП-Рязань очевидец.

Будут ли сносить весь чугунный забор в центре Рязани, неизвестно.

Чугунные фрагменты лежат на пл. Ленина.

Судя по фото, на демонтаж конструкции это походит мало, несколько пролетов буквально разломлены.

По состоянию на 13 сентября 17:00 на месте рабочих не было.

Позже мэрия объяснила, что происходит на площади Ленина (читать подробнее).