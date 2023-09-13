Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 сентября 2023 14:58

Часть чугунного забора разрушили на площади Ленина в Рязани

Несколько пролетов конструкции складированы рядом там же
Источник:kp.ru
Часть чугунного забора разрушили на площади Ленина в Рязани.

Часть чугунного забора разрушили на площади Ленина в Рязани.

Днем 13 сентября в центре Рязани разломали часть забора, по всей видимости – чугунного, установленного вдоль Торговых рядов на площади Ленина. Речь идет об участке на стороне улицы Кольцова, сообщил КП-Рязань очевидец.

Будут ли сносить весь чугунный забор в центре Рязани, неизвестно.

Будут ли сносить весь чугунный забор в центре Рязани, неизвестно.

Чугунные фрагменты лежат на пл. Ленина.

Чугунные фрагменты лежат на пл. Ленина.

Судя по фото, на демонтаж конструкции это походит мало, несколько пролетов буквально разломлены.

По состоянию на 13 сентября 17:00 на месте рабочих не было.

Позже мэрия объяснила, что происходит на площади Ленина (читать подробнее).