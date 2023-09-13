Расследование дела об инсценировке ДТП против 17 человек завершилось в Рязани

Завершилось расследование уголовного дела об инсценировках ДТП, по которому обвиняются 17 человек. Главные фигуранты - двое жителей Рязани. За мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой ч.4 ст. 159.5 УК РФ, им грозит немалый срок.

Как полагает следствие, аферы проворачивали рязанец 1991 года рождения - владелец магазина автозапчастей и автосервиса - и его приятель 1987 года рождения. Первый ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Он находил среди клиентов автомобилистов, которые готовы были дать свою машину, чтобы «столкнуть» ее с дорогой иномаркой и получить максимальную страховую выплату.

«После этого с незначительными затратами автомобилям возвращали первоначальный вид», - пишет пресс-служба областного УМВД.

Выплату, равную стоимости авто, однажды получил владелец дорогой иномарки, которую после ДТП признали не подлежащей восстановлению. Однако позже ее заметили на дороге в рабочем состоянии. За эту «ниточку» и потянули полицейские.

В итоге выявлено семь инсценированных ДТП. В процесс сообщники вовлекли 15 рязанцев в возрасте от 24 до 42 лет. Для задержания всех фигурантов уголовный розыск при поддержке спецназа организовал специальную операцию. Ущерб страховщиков оценивается в сумму более 2 млн рублей, и весь он в ходе следствия возмещен полностью.

«Объем уголовного дела составил 16 томов», - отмечают в УМВД.

Есть там и эпизод, с основным обвинением не связанный. Один из вовлеченных в мошенничество рязанцев оказался вовлечен в наркоторговлю. Из сделанных им закладок изъяли более 26 граммов запрещенных веществ.