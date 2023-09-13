Начались работы по установке трех новых светофоров в Рязани.

В Рязани началась установка трех новых светофоров. Регулируемыми сделают два пешеходных перехода и один перекресток.

О ходе работ рассказала администрация Рязани. На улице Спортивной осталось подключить светофорный объект - четыре пешеходных и транспортных светофора напротив нового корпуса Областного клинического онкодиспансера уже смонтированы.

На пересечении Первомайского проспекта и улицы Пожалостина, где также оборудуют светофорами «зебру», ведутся подготовительные работы.

У школы №73, исходя из документации к ранее опубликованной закупке, установят восемь трехсекционных (транспортных) и шесть двухсекционных (пешеходных) светофоров, которые будут работать в три фазы. Здесь, как сообщили в мэрии, установлены опоры, ведутся работы по устройству тротуара для подхода к пешеходному переходу и площадки остановки общественного транспорта.