Две «зебры» и перекресток у школы. Три новых светофорных объекта появятся в Рязани

Один перекресток и два пешеходных перехода в Рязани оборудуют светофорами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Рязани оборудуют светофорами перекресток на улице Кальной и два пешеходных перехода - на Первомайском проспекте и возле нового корпуса онкодиспансера. Закупку на 14 млн 189 тыс. рублей разместило управление благоустройства города.

На Первомайском проспекте светофорами с кнопкой вызова пешеходной фазы оснастят переход на перекрестке с улицей Пожалостина. Этот объект, согласно конкурсной документации, подключат к системе управления дорожным движением, а для наблюдения за ним у дома 9 на Первомайском проспекте специально установят обзорную видеокамеру.

Ранее упомянутый переход, ссылаясь на его «опасность», предлагал ликвидировать бывший начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак.

Аналогичный регулируемый переход с кнопкой вызова появится на улице Спортивной у нового корпуса онкодиспансера, где теперь оборудована остановка общественного транспорта.

Полноценным регулированием до 15 октября (так обозначен срок работ) обзаведется перекресток в микрорайоне Кальное у школы №73. Там установят восемь трехсекционных и шесть двухсекционных светофоров, которые будут работать в три фазы - две для автомобильного потока и одна для пешеходов. Подрядчик установит необходимые дорожные знаки, нанесет разметку. Не обойдется и без сомнительных металлических заборов.