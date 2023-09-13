Высотную застройку улицы Бирюзова обсудят в Рязани на публичных слушаниях. Фото: Росреестр

В Рязани пройдут публичные слушания о переводе участка площадью 8262 кв. метров из зоны многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения в многоэтажную жилую застройку. Речь идет об участке в границах улиц Бирюзова и Станкозаводская, который планируют отдать под высотную застройку.

Собрание участников публичных слушаний состоится 5 октября 2023 года в 18:30 на улице Введенской в администрации Рязани.

В этот же день пройдет собрание участников публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план Рязани. Власти хотят изменить зонирование участка на улице Лагерной в непосредственной близости от Московского шоссе под застройку (читать подробнее).