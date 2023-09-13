Публичные слушания для застройки частного сектора пройдут в Рязани

Частный сектор у Московского шоссе на улице Лагерной застроят многоэтажками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Рязани пройдут публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план Рязани. Речь идет об изменении зонирования участка на улице Лагерной в непосредственной близости от Московского шоссе. Соответствующее постановление 11 сентября подписала глава Рязани Татьяна Панфилова.

Публичные слушания назначены на 5 октября 2023 года в здании администрации города Рязани на улице Введенской, 107.

Частный сектор на улице Лагерной власти хотят застроить многоэтажными домами. Если изменения в Генеральный план примут, под застройку попадут 22 земельных участка.