Погиб пассажир «Оки», водитель которой на скорости протаранил стоящий КамАЗ

Рязанец погиб, протаранив на «Оке» стоящий КамАЗ.

Днем 12 сентября в селе Алешино Сасовского района произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 45-летний местный житель за рулем автомобиля «Ока» не справился с управлением и на скорости протаранил стоящий КамАЗ.

Смертельное ДТП с участием грузовика и особо малого автомобиля «Ока» произошла в Сасовском районе.

Что произошло в салоне «Оки», выяснят сотрудники ГИБДД.

Фото с места происшествия, в котором погиб пассажир «Оки».

В результате дорожного происшествия 52-летний пассажир легковушки особо малого класса от полученных травм скончался на месте ДТП. Водителя госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

Около полуночи 9 сентября в Рязанском районе погиб 20-летний парень. Он на скорости вылетел с дороги на кроссовере Volkswagen Tiguan (подробнее с фото).