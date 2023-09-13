Погиб пассажир «Оки», водитель которой на скорости протаранил стоящий КамАЗ

Рязанец погиб, протаранив на «Оке» стоящий КамАЗ.
Днем 12 сентября в селе Алешино Сасовского района произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, 45-летний местный житель за рулем автомобиля «Ока» не справился с управлением и на скорости протаранил стоящий КамАЗ.
Смертельное ДТП с участием грузовика и особо малого автомобиля «Ока» произошла в Сасовском районе.
Что произошло в салоне «Оки», выяснят сотрудники ГИБДД.
Фото с места происшествия, в котором погиб пассажир «Оки».
В результате дорожного происшествия 52-летний пассажир легковушки особо малого класса от полученных травм скончался на месте ДТП. Водителя госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка.
Около полуночи 9 сентября в Рязанском районе погиб 20-летний парень. Он на скорости вылетел с дороги на кроссовере Volkswagen Tiguan (подробнее с фото).