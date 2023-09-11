В ДТП в Рязанском районе погиб 20-летний парень.

Около полуночи 9 сентября в Рязанском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 20-летний рязанец за рулем кроссовера Volkswagen Tiguan на скорости вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

20-летний рязанец погиб, вылетев с трассы на Volkswagen Tiguan

В результате дорожного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте ДТП, его пассажир - 20-летний парень получил травмы.

В ночь на 1 сентября в Скопинском районе при столкновении с фурой погибла женщина-водитель и ее 41-летний пассажир (подробнее).