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НовостиАвто12 сентября 2023 10:01

«Полвафли» в центре Рязани. На перекрестке улиц Ленина и Свободы частично нанесли новую разметку

Вафельную разметку частично нанесли на перекрестке улиц Ленина и Свободы
Источник:kp.ru
Вафельную разметку частично нанесли на перекрестке улиц Ленина и Свободы. Фото: камеры онлайн.

Вафельную разметку частично нанесли на перекрестке улиц Ленина и Свободы. Фото: камеры онлайн.

В ночь на 12 сентября на перекрестке в центре Рязани частично нанесли вафельную разметку. Желтые полосы в виде «вафли» появились на пересечении улиц Ленина и Свободы. К настоящему времени работы еще не завершены.

Как ранее отметили в мэрии, вафельная разметка позволит повысить безопасность дорожного движения на указанном участке.

«Водитель будет четко видеть зону, где нельзя останавливаться. Когда автомобиль заезжает на нее, камера фиксации нарушений делает несколько снимков. Если в течение десяти секунд машина остается на месте, появляется правовая возможность выписать штраф в размере 1 тысяч рублей», - говорится в сообщении (читать подробнее).